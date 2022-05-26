Колонна подтвердила полную решимость Франции усилить поддержку Украины перед российской агрессией. Речь идет о поддержке на всех уровнях и, в частности, по поставке военной помощи.

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Кроме того, дипломаты говорили о необходимости разблокирования экспорта зерна и масличных культур из Украины.

Заметим, накануне во Франции был назначен новый состав правительства. Кулеба сразу приветствовал новую главу министерства иностранных дел. Дискуссия о пути Украины к членству в ЕС, по словам министра, продолжается.

Тема вступления Украины в ЕС

Поднимали ли они тему вступления Украины в ЕС – неизвестно. Ранее Кулеба отмечал, что какими бы ни были заголовки о позиции Парижа относительно вступления Украины в ЕС, Франция предоставляет нам оружие, поддерживает санкции и во многих вопросах играет роль лидера.

Дипломат уверен, что "измены" с Францией не будет, ведь никто не заставит нас делать то, что мы не хотим.

Проект "евросообщества" Макрона

В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон предложил Украине и другим странам альтернативный вариант интеграции в Евросоюз. Политик говорит о других возможностях сотрудничества: политической, безопасной, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ.

Однако, по словам Макрона, присоединение к сообществу не означало бы обязательное присоединение к ЕС в будущем. Французский президент добавил, что Украина и Великобритания могут стать первыми претендентами на вступление в подобное сообщество. Идею французского лидера поддержал глава Евросовета Шарль Мишель.

Президент Владимир Зеленский подверг критике такое предложение Макрона. Украина не согласится на альтернативные варианты интеграции с ЕС, компромиссы нам не нужны. Глава государства подчеркнул, что альтернатив статуса кандидата в члены ЕС быть не может. Кстати, в ОП ожидают, что Украина получит такой статус уже в июне.

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