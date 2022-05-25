По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, таких пунктов сейчас существует 3. Несмотря на это, он добавил, что наше государство планирует как можно быстрее победить в войне против России.
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3 пункта, по которым Украина не пойдет на компромисс с Россией
Так, Дмитрий Кулеба заявил, что после встречи в Стамбуле украинская сторона увидела, что Россия продолжает выдвигать ультиматумы и не готова к решению. Также, когда Россия усилила наступление на Донбассе, Украина имела возможность увидеть, что россияне не планируют выбирать мир, для них важнее война.
Поэтому глава МИД подчеркнул, что существует 3 вопроса, на которые Украина никогда не согласится.
Даже если полмира нападет на нас и заставит пойти на уступки, мы этого не сделаем,
– объяснил министр.
Среди этих пунктов:
- территориальная целостность Украины;
- русские солдаты должны полностью покинуть территорию Украины;
- украинский народ, а не Россия будет определять внешнюю политику Украины.
Кроме того, Кулеба сказал, что их цель - "быстрее завершить войну победой Украины".
Кулеба назвал 3 фактора, которые помогут Украине победить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 3 фактора, которые могут приблизить нашу победу в войне с Россией. Среди них – получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС. По его словам, предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне 2022 сможет приблизить ее к победе в войне с Россией.
По словам министра иностранных дел Украины , три фактора могут изменить ситуацию к лучшему:
- Экономический : жесткие санкции против России
- Военный : поставка тяжелого вооружения Украине
- Политический : предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС
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