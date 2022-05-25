Так, Дмитрий Кулеба заявил, что после встречи в Стамбуле украинская сторона увидела, что Россия продолжает выдвигать ультиматумы и не готова к решению. Также, когда Россия усилила наступление на Донбассе, Украина имела возможность увидеть, что россияне не планируют выбирать мир, для них важнее война.

Поэтому глава МИД подчеркнул, что существует 3 вопроса, на которые Украина никогда не согласится.

Даже если полмира нападет на нас и заставит пойти на уступки, мы этого не сделаем,

– объяснил министр.

Среди этих пунктов:

территориальная целостность Украины;

русские солдаты должны полностью покинуть территорию Украины;

украинский народ, а не Россия будет определять внешнюю политику Украины.

Кроме того, Кулеба сказал, что их цель - "быстрее завершить войну победой Украины".