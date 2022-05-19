Для нас это не просто война, это борьба за существование, подчеркнул министр иностранных дел в интервью западным СМИ.
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Поэтому мы должны победить любой ценой. Иначе Украина исчезнет и будет совсем другая Европа.
Что будет означать победу
По словам Кулебы, победу ознаменуют 4 элемента:
- Освобождение оккупированных территорий, в частности, Крыма и Донбасса тоже.
- Репарации со стороны России.
- Суд над российскими военными преступлениями и преступлениями против человечества.
- Закрепление Украины в европейской интеграции.
Готова ли Украина к переговорам с Россией
Министр отметил, что любая война заканчивается дипломатией. Однако следует учитывать, насколько вы сильны, когда вместе садитесь за стол. Работа дипломата заключается именно в том, чтобы Украина была как можно сильнее в то время. По словам чиновника, мы должны подавить много эмоций по поводу российских преступлений и начать переговоры.
Если есть шанс закончить войну и освободить оккупированные территории, мы сядем с россиянами,
– сказал Кулеба.
Он также отметил – одной из причин этой войны является то, что политики в Европе и США слишком уступчивы Путину. Другие всегда шли на уступки, чтобы удовлетворить его, а теперь пора изменить ситуацию.
Иллюзии о демократии в России
Кулеба также напомнил, что государство-агрессор уже 300 лет является партнером Европы в экономическом и культурном плане. В этот период на Западе отмечали каждый проблеск демократии в России.
Однако каждый раз Россия предавала это. Никакого демократического света в конце российского тоннеля нет.
Заметим, что ранее Кулеба отмечал, что Украина ни в коем случае не отдаст России Крым или Донбасс. Киев не согласится на это даже для того, чтобы прекратить огонь. Мы восстановим нашу территориальную цельность полностью.
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