Так, Дмитро Кулеба заявив, що після зустрічі у Стамбулі українська сторона побачила, що Росія продовжує висувати ультиматуми та не готова до вирішення. Також коли Росія посилила наступ на Донбасі, Україна мала можливість побачити, що росіяни не планують обирати мир, для них важливіша війна.

Через це глава МЗС підкреслив, що існує 3 питання, на які Україна ніколи не погодиться.

Навіть якщо півсвіту нападе на нас і змусить піти на поступки, ми цього не зробимо,

– пояснив міністр.

Серед цих пунктів:

територіальна цілісність України;

російські солдати мають повністю залишити територію України;

український народ, а не Росія, визначатиме зовнішню політику України.

Крім того, Кулеба сказав, що їхня мета – "якнайшвидше завершити війну перемогою України".