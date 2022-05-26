Як пояснили у німецькому агентстві, це пов'язано з ризиком прямої воєнної конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати.

Важливо Кулеба поговорив з главою МЗС Франції про збільшення постачання озброєнь Україні

Є побоювання, що Росія може офіційно розцінити поставки західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну і вжити військових заходів у відповідь. Системи озброєння цього типу в Україну поки що не постачалися. Про цю неформальну домовленість знають у Берліні.

Комітет з оборони був повністю проінформований про це в середині травня,

– сказав прессекретар з оборонної політики Вольфганг Гельміх.

Країни самі вирішують, що постачати Україні

За словами представника НАТО, всі рішення про постачання, зрештою, є справою окремих країн-членів. Поки що вони дотримувалися неформальних домовленостей, зокрема через побоювання, що вони не отримають повної підтримки своїх партнерів з альянсу у разі нападу Росії.

Цікаво! З цієї причини Польща, наприклад, понад 2 місяці тому утрималася від постачання в Україну радянських винищувачів МіГ-29.

Яке озброєння потребує Україна

Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов, Збройним Силам України в обороні проти російських військових найбільше бракує літаків. Російські загарбник мають перевагу в небі. Він наголосив, що окупанти переважають завдяки використанню стратегічної авіації.

Секретар РНБО нагадав, що Україна втратила стратегічну авіацію у 1994 році, коли підписала Будапештський меморандум. Україна передала літаки, частина з яких, за словами Данілова, свого часу перебували на патрулюванні в Україні.

Актуально! Попри те, що Росія має перевагу в небі, Збройні Сили України знищують російську авіацію. За 3 місяці війни наші захисники та захисниці знищили понад 200 ворожих літаків та 170 російських гелікоптерів.

Крім того, Україна закликає поставити бойові танки та бронетранспортери для захисту від російського нападу. Армія Німеччини має основні бойові танки типу "Леопард" та БТРи типу "Мардер". Група озброєнь Рамштайн запропонувала постачати зразки обох моделей, що були у використанні, безпосередньо в Україну, проте про офіційне рішення уряду Німеччини нічого не відомо.

Думка НАТО може змінитися

У колах альянсу підкреслюють, що аналіз ризиків під час постачання озброєнь постійно оновлюється. Тому не можна виключати, що якоїсь миті в Україну надійдуть і західні бойові танки та винищувачі, зазначає агентство.