У штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання Контактної групи з оборони України

Зустріч за участю України відбудеться вечері 15 червня. Окрім України, також запрошені Фінляндія та Швеція, які нещодавно офіційно подали заявку на вступ до НАТО, та Грузія і Європейський Союз. Повідомляється, що ця сесія буде закритою для ЗМІ.

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У повідомленні на сайті НАТО йдеться, що зустріч відбудеться під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

Окрім того, у штаб-квартирі Альянсу відбудеться третє засідання Контактної групи з оборони України, яке організовуватимуть Сполучені Штати Америки.

16 червня відбудуться дві сесії з міністрами країн НАТО.

Раніше. Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков у березні взяв участь у нараді міністрів НАТО. Український міністр порушив питання протиповітряної й протиракетної оборони й глобальної безпеки у світі.

НАТО утримається від постачання деяких видів зброї Україні

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що країни-члени НАТО формально домовилися утриматися від постачання в Україну деяких видів озброєння. Повідомлялося, що це пов'язано з ризиком прямої воєнної конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати.

Разом з тим, уряд Данії, яка входить до НАТО, вирішив надати Україні протикорабельні ракети Harpoon. Ці ракети допоможуть Україні захистити своє убереження.

Рішенню Данії передувала заява американського міністра оборони Ллойда Остіна, який повідомив, що 20 країн зголосилися надати Україні військову допомогу.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України перейшла в стадію виснаження. Він закликав готуватися до того, що війна в Україні буде тривалою.

Разом з тим, Столтенберга констатував, що Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки, а Володимир Путін не зміг здійснити свій задум про швидке захоплення українських територій.

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