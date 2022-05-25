Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 25 травня.

Увага Україна має виграти у цій війні, – фон дер Ляєн виступила у Давосі

Щойно буде ухвалено політичне рішення, що "їм місце поряд із нами, ми одне ціле" – все інше додасться. Поки що такого політичного рішення немає, лунають сотні аргументів, чому це неможливо. Ми розуміємо, як це працює. Але я вважаю, що багато хто в НАТО втратив моральне та професійне право, щоб робити будь-які коментарі щодо України,

– сказав Кулеба.

НАТО не робить нічого для підтримки України

Кулеба наголосив, що Північноатлантичний альянс як інституція нічого не робить для України, тоді як у ЄС ухвалюють "революційні" рішення для допомоги нашій країні.

На початку війни народ України вважав, що НАТО – це потужна сила, а ЄС може лише висловлювати різні рівні занепокоєння, але війна – це завжди тест, який зриває маски. Ми побачили революційні новаторські рішення, ухвалені ЄС, які вони самі не очікували ухвалити. І ми бачимо НАТО як альянс, інституцію, яка стоїть осторонь і робить, буквально, нічого. Я з жалем це говорю,

– зазначив Кулеба.

НАТО лицемірить щодо підтримки України

Тож Кулеба відзначив, що, ймовірно, це рішення самого Альянсу – не дозволяти НАТО як інституції діяти за цих обставин через нібито стурбованість щодо можливої війни між Росією та НАТО

"Однак, коли йдеться про вступ Фінляндії і Швеції, ніхто не каже, що це підвищує ризик того, що НАТО і Росія наближаються до війни", – зауважив міністр і додав, що, на його думку, у цьому є "елемент лицемірства".

Коротко про форум у Давосі

Війна в Україні – топтема цьогорічного форуму. припускають, що Давос 2022 року може стати ще однією відправною точкою плану Маршалла для України.

Financial Times включило проблему післявоєнного відновлення України у свої 5 найважливіших тем, за розвитком яких варто стежити на Давоському форумі 2022 року.

До слова, вперше за 25 років форум проходить без Росії. Країну-агресорку на найпрестижнішу економічну подію не запросили, ба більше – заборонили перебування групи на саміті – це сигнал Путіну про ізоляцію у цивілізованому світі.

Водночас без російського сліду на саміті не обійшлось. Ганебна заява прозвучала від ексдержсекретаря США Генрі Кіссинджера. Він заявив, що Україна має віддати частину територій Росії, аби досягти миру з Росією.

До слова, сьогодні, 25 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що ніхто не зацікавлений у цій війні, однак Україна не збирається йти на компроміси з Росією, як це пропонують деякі західні партнери.

До теми – поступки лише підвищать вагу Путіна: дивіться відео