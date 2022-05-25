Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе 25 мая.

Внимание Украина должна выиграть в этой войне, – фон дер Ляйен выступила в Давосе

Как только будет принято политическое решение, что "им место рядом с нами, мы одно целое" – все остальное прибавится. Пока такого политического решения нет, звучат сотни аргументов, почему это невозможно. Мы понимаем, как это работает. Но я считаю, что многие в НАТО потеряли моральное и профессиональное право, чтобы делать какие-либо комментарии относительно Украины,

– сказал Кулеба.

НАТО не делает ничего для поддержки Украины

Кулеба подчеркнул, что Североатлантический альянс как институт ничего не делает для Украины, тогда как в ЕС принимают "революционные" решения для помощи нашей стране.

В начале войны народ Украины считал, что НАТО – это мощная сила, а ЕС может только выражать разные уровни беспокойства, но война – это всегда тест, срывающий маски. Мы увидели революционные новаторские решения, принятые ЕС, которые они сами не ожидали принять. И мы видим НАТО как альянс, институт, который стоит в стороне и делает буквально ничего. Я с сожалением это говорю,

– отметил Кулеба.

НАТО лицемерит по поддержке Украины

Поэтому Кулеба отметил, что, вероятно, это решение самого Альянса – не позволять НАТО как институту действовать при этих обстоятельствах из-за якобы обеспокоенности возможной войной между Россией и НАТО

"Однако когда речь идет о вступлении Финляндии и Швеции, никто не говорит, что это повышает риск того, что НАТО и Россия приближаются к войне", – отметил министр и добавил, что, по его мнению, в этом есть "элемент лицемерия".

Кратко о форуме в Давосе

Война в Украине – топ-тема этого форума. Предполагают, что Давос 2022 может стать еще одной отправной точкой плана Маршалла для Украины.

Financial Times включило проблему послевоенного обновления Украины в свои 5 важнейших тем, за развитием которых следует следить на Давосском форуме 2022 года.

К слову, впервые за 25 лет форум проходит без России. Страну-агрессора на самое престижное экономическое событие не пригласили, более того – запретили пребывание группы на саммите – это сигнал Путину об изоляции в цивилизованном мире.

В то же время, без российского следа на саммите не обошлось. Позорное заявление прозвучало от экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Он заявил, что Украина должна отдать часть территорий России, чтобы достичь мира с Россией.

К слову, сегодня, 25 мая, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что никто не заинтересован в этой войне, однако Украина не собирается идти на компромиссы с Россией, как это предлагают некоторые западные партнеры.

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