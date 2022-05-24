Киссинджер считает, что Запад должен убедить Украину "принять ситуацию"

Соответствующее заявление 98-летний Генри Киссинджер сделал выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 мая.

Внимание Украина должна выиграть в этой войне, – фон дер Ляен выступила в Давосе

Эксгоссекретарь США считает, что Украина должна начать переговоры, "до того, как война повлечет за собой потрясение и напряженность, которые будет нелегко преодолеть".

В идеале линией разграничения должно быть возвращение к предыдущему статус-кво. Проведение войны за пределами этой точки будет касаться не свободы Украины, а новой войны против самой России,

– заявил Киссинджер.

Заявление прозвучало после того, как Владимир Зеленский выступил с мощной речью на открытии саммита , где заявил, что "грубая сила снова будет править миром, если вторжение России в Украину останется без ответа".

Запад, мол, не может допустить сближения России с Китаем

Киссинджер также предостерег Запад от попыток нанести поражение России. Бывший госсекретарь США отметил, что для Запада будет роковым сближением России с Китаем.

Мол, Россия была "жизненно важной частью Европы" более четырех столетий и что европейские лидеры "не должны забывать о своих долгосрочных отношениях" с Москвой, иначе в ЕС рискуют, что Россия может создать прочный союз с Китаем.

Кратко о саммите в Давосе

Кстати, самой России на саммите в этом году не было, ведь организаторы запретили Москве отправлять свою делегацию. Это назвали последним сигналом стране-агрессорке и Путину об изоляции на мировой арене.

Это впервые за 35 лет форум прошел без России. Впервые после того, как СССР в 1987 г. направил на этот форум свою делегацию.

Война в Украине – самая главная тема форума. В частности, Давос 2022 может стать еще одной отправной точкой "плана Маршалла" для Украины.

Financial Times включило проблему послевоенного обновления Украины в свои 5 важнейших тем, за развитием которых следует следить на Давосском форуме 2022 года.

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде в канун его открытия подтвердил, что выступает за создание такого "плана Маршалла" для Украины.

Напомним, что предварительно позорными заявлениями "уступить территории" прославился Эммануэль Макрон. Он предложил Владимиру Зеленскому, чтобы "сохранить лицо" Владимиру Путину.