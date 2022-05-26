Генеральний секретар НАТО переконаний, що за 13 тижнів війни Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки, а Путін не зміг здійснити свій задум про швидке захоплення українських територій. Україна ж навпаки довела свою готовність і спроможність чинити опір.

Зауважте У НАТО домовилися утриматися від постачання деяких видів зброї Україні, – DPA

Столтенберг вважає, що війна буде тривалою

Генсек закликав союзників бути готовими до того, що війна буде тривалою. Відтак держава потребуватиме довгострокової підтримки. Він назвав це першим завданням Альянсу.

Тому я звертаюся до союзників з проханням поповнити запаси. Бо це все більше і більше війна виснаження,

– зазначив Столтенберг.

Він вкотре сказав, що НАТО не є стороною конфлікту, але прагне не допустити ескалації. Столтенберг визнав, що в Україні бачать жертви серед мирного населення, бомбардування, розруху, руйнування міст. Однак він вважає, якщо все переросте у повномасштабну війну між НАТО і Росією, це завдасть ще більше шкоди.

Зверніть увагу! ЗМІ писали, нібито країни-члени НАТО домовилися утриматися від постачання в Україну деяких видів озброєння. Така домовленість, мовляв, є лише формальною. Вони бояться, що Росія може офіційно розцінити поставки західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну і вжити військових заходів у відповідь.

Яка ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92 дні. Найбільш важкі бої йдуть на Сході, зокрема, на Луганщині. Ворог зосередив основні зусилля на взятті під контроль населеного пункту Лиман та спробах покращення тактичного положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки.

Так, окупанти хочуть закріпитись у районі Сєвєродонецька. Також штурмували Устинівку, але без успіху. Також росіяни здійснювали штурмові дії в районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісків, теж успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках проводять мобілізаційні тренування особового складу збройних сил Білорусі. Є загроза ракетних і авіаційних ударів з цієї території.

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