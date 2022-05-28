Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что в публичном пространстве появляются все больше отзывов наших воинов об использовании этого оружия. Почти все они – положительные.

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Какое иностранное оружие используют ВСУ

Вооруженные Силы Украины успешно используют на передовой три вида 155-миллиметровой артиллерии:

гаубицы М777,

гаубицы FH70,

самоходные артиллерийские установки CAESAR

Представить это еще в марте было просто нереально. Но сегодня это уже реальность, ставшая следствием большой командной работы. Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-миллиметрового калибра пополняется,

– отметил Резников.

Также в Украину уже поступило САУ М109 одной из модификаций. В то же время, Дания усилит береговую охрану Украины противокорабельными ракетами Harpoon. По словам министра, вместе с украинским "Нептуном" они смогут освободить Черное море и сделать его снова безопасным. Кроме того, наши воины смогут защитить Одессу.

Недавно Украина также получила более 100 американских беспилотников разных типов.

Украина получает противокорабельные ракеты Harpoon: Минобороны показало их работу

Государства предоставляют Украине беспрецедентное количество оружия

За последние полтора месяца в Украину поступило больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем снарядов советских образцов. ВСУ получили даже большее, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы партнерских стран, где осталось производство боеприпасов советского типа.

Мы получим еще. Ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться,

– заверил глава Минобороны.

В то же время Резников подчеркнул, что удар держит не оружие, а люди. Иногда даже самая современная техника не поможет, если армия не хочет воевать. Украинцы показали всему миру, как смогли выстоять против "второй армии мира".

В США рассказали, сколько времени транспортируют оружие в Украину

В Пентагоне заявили, что время транспортировки оружия в Украину играет очень важную роль. Поэтому иногда ее успевают доставить из-за океана всего за 48 часов .

после запроса от Киева США ищут, на каких складах лежит соответствующее оружие – на территории Штатов или других стран;

далее глава Белого дома дает разрешение, а госсекретарь объявляет административное задание;

в транспортном командовании вооруженных сил США планируют рейсы по лучшим маршрутам.

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