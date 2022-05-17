Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что вдоль границы с Украиной активно маневрируют белорусские войска.

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Он также отметил, что на Севере, где ВСУ оттеснили россиян и заставили их уйти прочь, оккупанты часто обстреливают прилегающие с территории России районы Черниговской, Сумской, Харьковской областей.

Вдоль границы Украины с Беларусью активные маневры осуществляют белорусские войска. Мы вынуждены резервировать часть сил на случай, если Москва дожмет Минск и вынудит его к открытому вторжению,

– уточнил Резников.

Россия хочет затянуть войну

Министр обороны также сообщил, что все действия страны-агрессора пока свидетельствуют о том, что Россия готовится к ведению затяжной войны.

Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской и Запорожской областях российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне,

– отметил он.

Он добавил, что каждый день этой войны приводит к смертям среди военных и гражданских. Особенно страдают мирные люди, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях. Резников подчеркнул, что то, что происходило в Буче, сейчас происходит везде, где стоят российские войска – оккупанты похищают, пытают и убивают людей.