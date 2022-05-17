Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що вздовж кордону з Україною активно маневрують білоруські війська.

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Він також зауважив, що на Півночі, де ЗСУ відтиснули росіян та змусили їх піти геть, окупанти часто обстрілюють прилеглі з території Росії райони Чернігівської, Сумської, Харківської областей.

Уздовж кордону України з Білоруссю активні маневри здійснюють білоруські війська. Ми змушені резервувати частину сил на випадок, якщо Москва дотисне Мінськ і змусить його до відкритого вторгнення,

– уточнив Резніков.

Зверніть увагу. Хоч на Волинському та Поліському напрямках ворог наразі не проводить активних бойових дій, окупанти продовжують завдавати по Україні ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі.

Росія хоче затягнути війну

Міністр оборони також повідомив, що усі дії країни-агресорки наразі свідчать про те, що Росія готується до ведення затяжної війни.

Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони,

– зауважив він.

Він додав, що кожен день цієї війни призводить до смертей серед військових та цивільних. Особливо страждають мирні люди, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях. Резніков підкреслив, що те, що відбувалося в Бучі, наразі відбувається скрізь де стоять російські війська – окупанти викрадають, катують та вбивають людей.

Окрім цього, війні руйнує українську економіку й кожного дня окупанти завдають Україні втрат, тож потреба у ресурсах щоразу збільшується.

Затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи. З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт,

– наголосив Резніков.

Міністр пояснив, що перемогу України у війні з Росією може пришвидшити лише міжнародна допомога. Україні потрібно багато танків, бронемашин, засобів ураження на довгих дистанціях. І чим швидше надходитиме ця допомога, тим краще.

Коротко про ситуацію на фронті:

Наразі найважча ситуація у Донецькій та Луганській областях – ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, утворити сухопутний коридор з Росії до Криму та повністю окупувати Південь України. Зокрема минулої доби, 16 травня, українські захисники відбили на Донбасі 11 атак ворога.

Росіяни продовжують порушувати закони ведення війни та гатити по цивільних об'єктах та звичайних житлових будинках, що призводить до великих жертв серед мирних людей.

Окрім цього, Росія обстрілює ракетами військово-промислові та паливно-енергетичні комплекси України, а також елементи транспортної інфраструктури та логістичні "хаби".

Останнім часом окупанти стали частіше обстрілювати території південно-східних областей України та у районі Одеси. Найчастіше ворог використовує крилаті ракети повітряного базування з літаків дальньої авіації, не заходячи у повітряний простір України.

Також Росія завдає ударів з кораблів, підводних човнів та берегових ракетних комплексів з акваторії Чорного моря.

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