Об этом сообщил в соцсетях конгрессмен Адам Кинзингер. Он является ветераном воздушных сил США.

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Конгрессмен встретился с 2 украинскими пилотами

Кинзингер опубликовал фото с двумя украинскими пилотами, прибывшими в Соединенные Штаты. Политик отметил, что это тот случай, когда летчикам есть о чем поговорить.

Эти мужчины являются лётчиками ВВС Украины. Многие думали, что они выйдут из боя в первый день, но они все еще в нем. Я внес законопроект об их обучении на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16,

– подчеркнул Кинзингер.

США должны помочь Украине установить господство в воздухе

В законопроекте говорится, что американские инструкторы смогут обучать украинских пилотов, а также техперсонал, на F-15 и F-16. Таким образом, при наличии квалифицированных кадров Вашингтон может рассматривать отправку этих самолетов Украине.

Поскольку этот конфликт продолжает разворачиваться, нам следует переосмыслить наше долгосрочное стратегическое планирование, чтобы помочь нашим украинским союзникам. Это включает обучение пилотов на дополнительных самолетах, которые могут стать им доступными,

– сказала еще один автор документа конгрессмену Крисси Хулахан.

В эфире американского телевидения выступали украинские пилоты

Накануне в эфире FOX News появились два представителя Воздушных сил Украины. Это боевой летчик с позывным "Джусом" и подполковник Денис Смажный. Они отметили необходимость дополнительной помощи от США.

"Джус" сказал, что украинские пилоты вынуждены работать на устаревших советских самолетах, однако для того чтобы установить господство в воздухе и защитить украинские города, Украине нужна лучшая авиация.

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Военная помощь Украине от США: коротко

Согласно обнародованной информации, больше всего Украине оружием и финансами помогли США – они пообещали 23,95 миллиарда долларов помощи.

В Европе лидеры – это Польша и Великобритания.

Пентагон недавно сообщил, что рассматривает дополнительную отправку в Украину систем HIMARS. Речь идет о 4 дополнительных установках.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на фронте уже работают самоходные германские Panzerhaubitze2000.

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