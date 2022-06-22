За первый день собрали на "Байракторы" 200 миллионов гривен

Впрочем, украинцы еще раз доказывают, что готовы приложиться всем чем могут, чтобы как можно скорее вытурить российских оккупантов со своей земли. Да, за первый день была собрана почти половина суммы. Об этом Сергей Притула сообщил в своем Фейсбуке.

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Благодаря всем тем людям, которые сейчас не жалеют денег, мы смогли собрать 141 миллион гривен,

– заявил Притула.

Он добавил, что такую сумму собрали чуть больше, чем через 10 часов. Волонтер подчеркнул, что это феномальный результат, как для первого дня. Также говорит, что не нужно сбавлять темпы.

Поскольку определенная часть средств оставалась в Фонде, ее приложили, поэтому суммарно уже 202 миллиона гривен. Это значит, что осталось собрать триста с копейками миллионов.

Сергей Притула призвал не останавливаться на этом, распространять информацию о сборе средств в социальных сетях, общаться с друзьями в Европе и по возможности донатить. Он также выразил благодарность каждому, кто приложился к этому.

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