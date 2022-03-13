Неизвестные атаки затрагивают военные базы в стране, где размещаются американские силы, а также дипломатические центры США. Самолеты ВВС уже подняты в воздух.

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Обычно ни одна из сторон не берет на себя ответственность за эти нападения. Однако Вашингтон часто приписывает их иракским группировкам, лояльным к Ирану.

США отозвали силы из Ирака

В последние месяцы США отозвали много своих сил из Ирака. В настоящее время там находится менее 2 500 американских солдат, задачей которых вместе с силами международной коалиции является противостояние остаткам ИГИЛ.

К слову, Джо Байден во время встречи с Аль-Казими в июле 2021 года подписал соглашение о том, что официально заканчивает американскую боевую миссию в Ираке до конца года, после более чем 18 лет входа в страну.