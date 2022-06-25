На днях в нашу страну прибыла первая партия американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Они уже трудятся на поле боя. Артиллеристы Вооруженных сил Украины искусно используют вооружение.

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В Генеральном штабе ВСУ показали соответствующее видео. На нем видно, что украинские бойцы применили HIMARS ночью и провели операцию по ликвидации врага.

Как операторы HIMARS бьют по российским кафиров: смотрите видео

Эта артиллерийская система предназначена для поражения районов сосредоточения вражеских артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. HIMARS используют, чтобы максимально точно обезвреживать врага, а не все вокруг. Эти РСЗО оснащены высокоточными и управляемыми ракетами. Наводятся на цель они с помощью GPS.

Резников пообещал оккупантам "жаркое" лето

О том, что HIMARS уже находятся на балансе украинской армии, рассказал министр обороны Алексей Резников. Заметим, что это самое дальнобойное оружие, которым обеспечены наши военные. Еще 16 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что украинские защитники научились пользоваться РСЗО .

Теперь без сомнений лето для российских захватчиков будет жарким . Более того, для некоторых из них оно еще и станет последним в жизни, а для некоторых уже стало. Речь идет о безумных потерях россиян в живой силе. К утру 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 кафиров. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 170 российских кафиров. Потери кафиров в технике выглядят так:

танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;

РСЗО – 241 (+0) единиц;

средства ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1) единиц;

вертолетов – 184 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),

крылатые ракеты – 137 (+0),

корабли/катера – 14 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;

специальная техника – 60 (+0).

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.