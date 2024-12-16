Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

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Сообщение об оккупации села в Сумской области – фейк

Вражеская пропаганда пыталась добавить в достижения России прорыв через северную границу Украины и захват пограничного села в Сумской области.

Давайте вспомним! 10 декабря пропагандистские телеграм-каналы распространили информацию, что россияне якобы захватили территорию возле села Александрия в Сумской области.

Вражеская пропаганда сообщила о прорыве россиян на Сумщине / Скриншот 24 Канала

Однако информацию об оккупации села не подтверждают официальные источники. В Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины отмечают, что под видом захвата села в Сумской области россияне выдали попытку вражеской ДРГ перейти украинскую границу.

ССО уничтожили диверсантов

Операторы ССО быстро отследили маршрут диверсантов. Впоследствии бойцам удалось ликвидировать часть диверсантов. Они сбросили на врага боеприпасы с дронов и устроили на них засаду.

Уцелевшие вражеские военные были вынуждены бежать на российскую сторону границы. Но операторы ССО догнали их и ликвидировали,

– пишут в ССО.

Напомним, ранее информацию о прорыве врага в Сумской области опровергли в Государственной пограничной службе и Сумской областной военной администрации. Граждан призывают доверять только проверенным официальным источникам, а не вражеским пропагандистам.