Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Повідомлення про окупацію села на Сумщині – фейк

Ворожа пропаганда намагалася додати у здобутки Росії прорив через північний кордон України та захоплення прикордонного села на Сумщині.

Пригадаймо! 10 грудня пропагандистські телеграм-канали поширили інформацію, що росіяни нібито захопили територію біля села Олександрія у Сумській області.

Ворожа пропаганда повідомила про прорив росіян на Сумщині / Скриншот 24 Каналу

Проте інформацію про окупацію села не підтверджують офіційні джерела. У Силах спеціальних операцій Збройних Сил України зазначають, що під виглядом захоплення села на Сумщині росіяни видали спробу ворожої ДРГ перейти український кордон.

ССО знищили диверсантів

Оператори ССО швидко відстежили маршрут диверсантів. Згодом бійцям вдалося ліквідувати частину диверсантів. Вони скинули на ворога боєприпаси з дронів та влаштували на них засідку.

Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Але оператори ССО наздогнали їх та ліквідували,

– пишуть у ССО.

Нагадаємо, раніше інформацію про прорив ворога на Сумщині спростували у Державній прикордонній службі та Сумській обласній військовій адміністрації. Громадян закликають довіряти лише перевіреним офіційним джерелам, а не ворожим пропагандистам.