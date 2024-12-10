Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Киев24, сообщает 24 Канал. Информация о якобы прорыве российских войск на территорию Сумской области не соответствует действительности.

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Россияне не прорывали границу в Сумской области

По его словам, пограничные подразделения не зафиксировали никаких попыток захода или боевых действий в указанной местности. К тому же эта территория является заболоченной, что затрудняет возможность россиян закрепиться или развивать наступление.

Та местность характеризуется заболоченностью, поэтому закрепиться или развивать свои действия там будет сложно,

– объяснил Демченко.

По данным пограничников, российские войска пытаются действовать на другом направлении – непосредственно по территории Курской области, чтобы вытеснить украинские силы с их позиций.

В Сумской областной военной администрации также опровергли информацию о прорыве границы.

В настоящее время нет данных от военных об изменении ситуации на границе, ситуация находится под контролем, – сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Местные власти в очередной раз призвали граждан доверять только проверенным официальным источникам информации и не поддаваться на вражеские провокации.

Напомним, что ранее Telegram-каналы распространили информацию о якобы захвате россиянами пограничной территории возле села Александрия в Сумской области. Однако эти данные не подтверждаются официальными источниками.