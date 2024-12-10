Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также показали обновленную карту фронта.
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Где продвинулся враг
Около 1 часа ночи 10 декабря аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, противник продвинулся возле нескольких населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Сонцовке, Новотроицком и Шевченко,
– говорится в сообщении.
Противник продвинулся возле Новооленевки: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись возле Вознесенки: смотрите на карте
Войска страны-агрессора продвинулись вблизи Плехово: смотрите на карте
Захватчики продвинулись возле Александрии: смотрите на карте
Враг продвинулся возле Гродовки: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Возрождения: смотрите на карте
Российская армия продвинулась возле Петровки: смотрите на карте
Россияне продвинулись в Сонцовке: смотрите на карте
Захватническая армия продвинулась в Новотроицком: смотрите на карте
Силы противника продвинулись в Шевченке: смотрите на карте