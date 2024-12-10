Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 425 ОШБ "СКАЛА". Там также опубликовали соответствующее видео.

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ВСУ отбили наступление на Покровск

В понедельник, 9 декабря, в телеграмм-канале 425 ОШБ "СКАЛА" сообщили об отражении наступления вражеских сил на Покровск и уничтожении с полтора десятка оккупантов.

Штурмовики "СКАЛА" разнесли огромную группу россиян, которые наступали на Покровск, а наши саперы еще и уничтожили вражеский логистический маршрут,

– говорится в сообщении.

Теперь, как указали в заметке, враг свободно прогуливаться украинской землей больше не сможет. "А львиная часть участников этого видео вообще стали удобрением для нашего чернозема", – добавили там.

Украинские военные отбили наступление противника на Покровск: смотрите видео

Добавим, что в Deep State 9 декабря писали, что россияне продолжают осуществлять давление на Шевченко и подбираться к Покровску.

Там указали, что противник имел продвижение между населенным пунктом Шевченко и Возрождение (Новый Труд) и увеличил зону контроля на южных окраинах села Шевченко. Аналитики указали, что продолжается накопление пехоты противника в данном районе, соответственно, они пытаются полностью оккупировать это село, которое было тактической задачей в продвижении на Покровск.

Там также указали, что идет давление и на Новотроицкое, к которому российские войска подошли вплотную с восточной стороны. "Каким будет дальнейшее движение, сказать трудно. Основная задача противника - Покровск и тактические решения его взятия проявляются снова через логистику. Скорее всего, противник, как и на других участках фронта, будет пытаться взять, как минимум, под огневой контроль логистические пути в Покровск и таким образом пробовать завладеть городом", – добавили там.