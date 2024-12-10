Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 425 ОШБ "СКАЛА". Там також опублікували відповідне відео.

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ЗСУ відбили наступ на Покровськ

В понеділок, 9 грудня, в телеграм-каналі 425 ОШБ "СКАЛА" повідомили про відбиття наступу ворожих сил на Покровськ та знищення з півтора десятка окупантів.

Штурмовики "СКАЛИ" рознесли величезну групу росіян, які наступали на Покровськ, а наші сапери ще й знищили ворожий логістичний маршрут,

– ідеться в повідомленні.

Тепер, як вказали в дописі, ворог вільно прогулюватись українською землею більше не зможе. "А левова частина учасників цього відео взагалі стали добривом для нашого чорнозему", – додали там.

Українські військові відбили наступ противника на Покровськ: дивіться відео

Додамо, що в Deep State 9 грудня писали, що росіяни продовжують здійснювати тиск на Шевченко та підбиратися до Покровська.

Там вказали, що противник мав просування між населеним пунктом Шевченко та Відродження (Новий Труд) і збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко. Аналітики вказали, що продовжується накопичення піхоти противника в даному районі, відповідно, вони намагаються повністю окупувати це село, яке було тактичною задачею в просуванні на Покровськ.

Там також вказали, що йде тиск і на Новотроїцьке, до якого російські війська підійшли впритул зі східної сторони. "Яким буде подальший рух, сказати важко. Основна задача противника — Покровськ і тактичні рішення його взяття проявляються знову через логістику. Скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом", – додали там.