Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила більш ніж 754 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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  • Особового складу – близько 754 590 (+1220),
  • танків – 9519 (+0),
  • бойових броньованих машин – 19589 (+18),
  • артилерійських систем – 21061 (+3),
  • РСЗВ – 1253 (+0),
  • засобів ППО – 1023 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22),
  • крилатих ракет – 2859 (+2),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24),
  • спеціальної техніки – 3636 (+1).

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