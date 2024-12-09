Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила більш ніж 754 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зверніть увагу Колосальна цифра: Зеленський назвав кількість загиблих і поранених окупантів

Втрати ворога на 09.12.2024

Особового складу – близько 754 590 (+1220),

танків – 9519 (+0),

бойових броньованих машин – 19589 (+18),

артилерійських систем – 21061 (+3),

РСЗВ – 1253 (+0),

засобів ППО – 1023 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22),

крилатих ракет – 2859 (+2),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24),

спеціальної техніки – 3636 (+1).

Дивіться також Спецпідрозділ ГУР Firebird завдає точних ударів по російських позиціях: вражаюче відео