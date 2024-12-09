Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила більш ніж 754 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 09.12.2024
- Особового складу – близько 754 590 (+1220),
- танків – 9519 (+0),
- бойових броньованих машин – 19589 (+18),
- артилерійських систем – 21061 (+3),
- РСЗВ – 1253 (+0),
- засобів ППО – 1023 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22),
- крилатих ракет – 2859 (+2),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24),
- спеціальної техніки – 3636 (+1).
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