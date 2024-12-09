С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более чем 754 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 09.12.2024

  • Личного состава – около 754 590 (+1220),
  • танков – 9519 (+0),
  • боевых бронированных машин – 19589 (+18),
  • артиллерийских систем – 21061 (+3),
  • РСЗО – 1253 (+0),
  • средств ПВО – 1023 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20093 (+22),
  • крылатых ракет – 2859 (+2),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30989 (+24),
  • специальной техники – 3636 (+1).

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Потери врага на 9 декабря 2024 годаПотери врага на 9 декабря 2024 года / Генштаб ВСУ