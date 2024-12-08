Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Главное управление разведки продолжает ликвидировать российские цели как в глубоком тылу врага, так и непосредственно на линии фронта.

Читайте также Война сейчас отличается от событий 2014 – 2015 годов, – Юсов

Результаты работы "Firebird"

В сети обнародовано видео, которое демонстрирует результаты их боевой работы на одном из участков фронта. Благодаря точным ударам разведчики уничтожили антенные комплексы и ретрансляторы, которые обеспечивали связь противника, сожгли вражескую технику, включая транспортные средства и замаскированные боевые единицы, а также нанесли точечные удары по укрытиям оккупантов.

"Firebird" не только затрудняет координацию действий российских войск, но и подрывает их способность вести эффективную оборону или наступление.

"Firebird" уничтожает связь оккупантов и уничтожает технику на фронте: смотреть видео

В разведке отметили, что уничтожение логистических объектов и средств связи – ключевые элементы ослабления позиций противника.

К слову, поражение целей на территории России осуществляется средствами украинского производства, в частности ударными дронами, что является поводом для гордости и наращивания потенциала Украины.