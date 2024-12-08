Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ГУР МО Андрея Юсова в интервью для Центра противодействия дезинформации.

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Как технологии стали играть большую роль в войне

Юсов отметил, что полномасштабная война России против Украины – первая война нового типа, где технологии играют все более значимую роль.

И война после полномасштабного вторжения в корне отличается даже от событий 2014 – 2015 года. И, безусловно, сегодня наибольший опыт применения различного рода, в том числе беспилотных систем, воздушных, водных и других роботизированных систем,

– отметил представитель ГУР.

Он также подчеркнул, что Украина здесь имеет колоссальный опыт. Говорится о не только использовании иностранных, но и использование, и разработки собственных средств, что является очень ключевым и перспективным моментом будущего.

"И так, и искусственный интеллект, и космическая разведка, и многое другое, сегодня активно используется Главным управлением разведки и в целом Силами безопасности и обороны Украины. По-другому быть не может", – подчеркнул Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что Украина вынуждена прибегать к технологическому прогрессу, учитывая разницу в потенциалах и количестве средств и людей.

Речь идет о противнике – 140 миллионов населения, ядерная держава, достаточно большие поступления, которые сохраняются от продажи нефти и других ресурсов, значит воевать надо другим способом. Более точно, более активно. Более технологично,

– сказал он.

Юсов отметил, что современные технологии играют в этом важную роль и в будущем будут играть еще большую.

По словам представителя разведки, Украина, безусловно, является хорошим примером для многих в мире, как надо меняться. Но в то же время заметил, что у других стран есть возможность учиться на нашем примере, а для нас это вопрос выживания. Поэтому для того, чтобы выжить и победить, украинская армия и разведка вынуждены быть более современными.