Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Центра противодействия дезинформации представителя ГУР МО Андрея Юсова.

Интересно Скоро будет уничтожать и "Шахеды": Федоров рассказал о новом украинском дроне "Эльф-П"

Какие цели врага являются законными для Украины

Журналистка во время интервью поинтересовалась, какие цели на территории страны-агрессора являются законными для Украины. Кроме того, она поинтересовалась, как далеко могут залететь украинские дроны и самое главное – кто же определяет, какая цель является приоритетной для Сил обороны.

Андрей Юсов сначала отреагировал на такой вопрос шуткой.

После такого вопроса, наверное, надо было бы достать список из папки. И сказать: "Вот здесь распределено: приоритеты, цели, названия. Пожалуйста, представители государства-агрессора, записывайте",

– пошутил Юсов.

После того представитель ГУР добавил, что, конечно, никакие планы относительно целей раскрываться не будут. Однако, все объекты, которые вовлечены в военную агрессию против Украины, все, что помогает бить врагу по городам и гражданской инфраструктуре, – это законные военные цели.

Он также добавил, что большинство событий, которые происходят на территории России, публично не комментируются. Вместе с тем, все объекты, которые поражаются Силами обороны, используются врагом в войне против Украины.

Также представитель ГУР МО отметил, что все средства, которыми поражают цели на территории России, – украинского производства.

Дальнобойные ударные дроны – это сегодня повод гордиться для Украины. Повод наращивать и увеличивать потенциал,

– подчеркнул представитель ГУР.

Ранее Андрей Юсов сообщил, что сейчас треть нефтяных объектов России в той или иной степени повреждена в результате атак БПЛА. Восстановление пораженных объектов является проблемой для оккупантов, ведь это требует прежде всего импортного оборудования, которое врагу сложнее получать из-за санкций, и далеко не все можно завезти "нелегально, или контрабандой".