Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью для подкаста Центра противодействия дезинформации представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова.

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Какая часть российских объектов поражена

Как отметил Юсов, у россиян "регулярно что-то горит", речь идет прежде всего о НПЗ, спиртзаводах или объектах другого назначения. По его словам, удары украинских БпЛА бесспорно влияют на Россию, и об этом свидетельствует статистика, соответствующие данные в открытом доступе.

Треть производства в той или иной степени повреждена, поражена,

– заявил он.

Представитель разведки отметил, что восстановление пораженных объектов является проблемой для оккупантов, ведь это требует прежде всего импортного оборудования, которое врагу сложнее получать из-за санкций, и далеко не все можно завезти "нелегально, или контрабандой".

"Когда мы говорим о НПЗ, это те самые НПЗ, которые заправляют вражескую технику, танки, самолеты и все то, что стреляет, пускает ракеты в сторону Украины. Это те самые НПЗ, которые продают нефтепродукты и финансируют российскую военную агрессию против Украины", – уточнил Юсов.

Кстати, напомним, ночь на 29 ноября массированной атаке беспилотников подверглась нефтебаза "Атлас" в Ростовской области. Известно, что она является частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает оккупационную армию на временно оккупированных территориях нашего государства.