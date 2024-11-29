Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Заметим, что этот вражеский объект уже был под атакой украинских дронов.

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Что известно о пожаре на нефтебазе

Еще накануне вечером, ориентировочно в 23:44 российские мониторинговые каналы сообщили об атаке беспилотников на Ростовскую область. Отмечали, что в регионе работают силы противовоздушной обороны, однако очевидно "работа пво" привела к последствиям на одном из вражеских объектов.

В сети появилась информация о пожаре на территории нефтебазы "Атлас", расположенной в Каменском районе. Известно, что она является частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает оккупационную армию на временно оккупированных территориях нашего государства.

Что-то сильно горит в районе нефтебазы "Атлас" под Каменском. Неужели снова прилетело,

– пишут местные паблики.



Пожар в районе нефтебазы "Атлас" / Фото росСМИ

Таким образом нефтебаза специализируется на поставках нефтепродуктов для вооруженных сил России. В августе 2020 года на базе комбината даже состоялись совместные учения минобороны России и "Росрезерва, к которому вышеупомянутый объект принадлежит.

В Ростовской области горит нефтебаза: смотрите видео

"Все, кто едет М-4 Дон возле Каменска, наблюдают факел на нефтебазе "Атлас". В час ночи летели четыре дрона, три сбили, один врезался в резервуар, сообщают очевидцы", – жалуются в российских телеграмм-каналах.

Заметим, что по предварительным данным украинских мониторинговых каналов, возгорание возникло не в результате работы ПВО, а из-за попадания. В то же время вражеское Минобороны врет о ликвидации не менее 30 беспилотников на территории Ростовской области.

Возгорание на территории нефтебазы "Атлас": смотрите видео

Напомним, еще в августе 2024 года в результате совместной работы ГУР и ССО была поражена нефтебаза ФГКУ "Атлас" в Ростовской области России, в результате чего возник пожар в резервуарах. Тогда объект атаковали с помощью ударных БпЛА украинского производства.