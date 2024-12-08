Глава государства рассказал, что российские потери превышают 750 тысяч их людей, передает 24 Канал.

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Сколько захватчиков погибло и получило ранение

По словам Зеленского, только с сентября 2024 года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 в Украине.

Оккупанты "хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого".

В настоящее время Москва заплатила за свою агрессию жизнями 198 тысяч солдат. Еще более 550 тысяч россиян – ранены.

К слову, президент также назвал украинские потери в войне. На сегодняшний день наша страна потеряла 43 тысячи своих воинов. Еще 370 тысяч получили ранения разной степени, в том числе легкие и повторные.

Напомним, что 7 декабря Зеленский встретился в Париже с Макроном и Трампом. Политики обсудили войну в Украине и пути ее скорого и справедливого завершения. После встречи Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.