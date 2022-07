3 липня виявився не надто вдалим днем для деяких російських окупантів. Особливо для тих, шо перебували в Мелітополі на одній з баз, яку облаштували росіяни на території місцевого аеродрому. О 3 годині ночі по ній було завдано ракетний удар. А о 5 годині ранку – ще один.

Росіянам довелося евакуйовуватися звідти. А також вивозити залишки техніки, яка вціліла після ракетного удару.

Цілком ймовірно, що українські військові завдали удару з реактивних систем залпового вогню HIMARS. Ці РСЗВ нашій країні передали США для протистояння з російськими загарбниками. Такі дані наводить американський Інститут дослідження війни (Institute for the Study of War, ISW).

При цьому звідки саме було завдано ймовірного удару – не вказано. Адже Мелітополь перебуває на достатній відстані від лінії фронту. Саме це і створює для ворога мниме відчуття безпеки, що грає на руку українцям.

Як українці ефективно використовують HIMARS у війні з Росією

Поки офіційно підтверджено передачу Україні чотирьох HIMARS, які одразу були направлені у зони бойових дій. Для цього українські артилеристи пройшли необхідні навчання для роботи з цієї РСЗВ. Інформацію про їх отримання 23 червня підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков.

Передача HIMARS затягувалася, оскільки у США було побоювання, що Україна може завдавати ударів по території Росії. Це начебто спровокувало б збільшення обстрілів з боку Росії. США погодилися надати Україні M142 HIMARS, але за умови використання лише ракет малої дальності, які могли б вражати цілі тільки в межах України. Відтак наші військові отримали снаряди M31A1, максимальна дальність яких – до 84 кілометрів (за іншими даними – снаряди з дальністю до 70 кілометрів). Натомість HIMARS можуть використовувати й ATACMS, модифікації якої можуть вражати ціль на відстані до 300 кілометрів.

До цього 50-60 кілометрів від лінії фронту для росіян вважалося безпечним місцем, куди не долітали ракети, випущені з РСЗВ. Там вони й облаштовували склади та свої штаби. Але тепер на них небезпека чатує і там. Адже ще однією перевагою HIMARS є не лише дальність стрільби, але і її влучність. Відтак серед окупантів це РСЗВ вже отримала назву "українська химера".

24 червня було опубліковано відео стрільби HIMARS по російських позиціях. Було вказано, що це перше застосування цього типу РСЗВ в Україні.

Хоча цілком ймовірно, що українські військові з HIMARS обстріляли окупантів на острові Зміїний ще 20 червня.

Водночас є дані, що перше застосування HIMARS в Україні було по командному пункту росіян, який вони облаштували в одній зі шкіл Ізюма. За даними української розвідки, внаслідок ракетного удару загинули 17 російських військових, у тому числі полковник та два майори. Ще 20 росіян отримали поранення. Також було знищено і чимало техніки окупантів.

