Президент Украины об этом сказал во время совместного брифинга после встречи с премьером Австралии Энтони Албенизи.
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Есть риски, что Луганская область будет вся оккупирована. Они нам понятны. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация,
– сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что были случаи, когда города оккупировали и освобождали по несколько раз. К сожалению, в Генштабе ВСУ в 19:19 официально сообщили, что ВСУ вышли из Лисичанска после тяжелых боев.
Совместное выступление Зеленского и Албенизи: смотрите видео