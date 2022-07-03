Президент Украины об этом сказал во время совместного брифинга после встречи с премьером Австралии Энтони Албенизи.

Обратите внимание Лисичанск в огне: в сети показали видео ужасающих разрушений города

Есть риски, что Луганская область будет вся оккупирована. Они нам понятны. Но нужно понимать, что ежедневно может меняться ситуация,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что были случаи, когда города оккупировали и освобождали по несколько раз. К сожалению, в Генштабе ВСУ в 19:19 официально сообщили, что ВСУ вышли из Лисичанска после тяжелых боев.

Совместное выступление Зеленского и Албенизи: смотрите видео