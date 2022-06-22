Об этом Кирилл Буданов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что движение вперед идет и ВСУ постепенно – шаг за шагом освобождают территорию.

Россияне даже не надеялись на такое, – в МВД рассказали об успешной операции ВСУ на Херсонщине

Операция будет продолжаться до полного освобождения территорий

И мы не успокоимся, пока не освободим всю территорию Украины – до границ 1991 года. Операция будет продолжаться до полного освобождения территорий,
– сказал Буданов.

Глава ГУР Минобороны подчеркнул, что разведка работает над созданием собственной агентуры на оккупированных территориях, говорится и о партизанах. Их работа – не на виду, однако результат – существенный.

О работе партизан свидетельствуют необычные случаи

Есть много разных случаев, когда кого-то там подстрелили в оккупированных городах, где-то взорвали нефтяное хранилище,
– объяснил глава ГУР.

На счету партизанского движения преимущественно то, что в новостях называют "необычными случаями". Следует пересмотреть то, что произошло в Херсонском регионе за последние 4 дня.

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Последние "необычные случаи" в Херсонской области

  • В Херсонской области взорвали автомобиль гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева. Сам коллаборант не пострадал.
  • Также в Херсонской области партизаны задержали 2 кафиров . Они сняли видео с захватчиками и заверили, что знают несколько адресов, где проживают россияне.
  • 18 июня партизаны в оккупированном Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Егора Соболева. Он сейчас находится в больнице с травмами. Ранее Соболев являлся руководителем исправительной колонии и пошел на сотрудничество с врагом.
  • Также, по информации СМИ, российские военные заказали в одном из ресторанов Херсона шашлык. Однако прибыла "специальная сервисная группа", открывшая по врагам огонь из автомата.

О подрыве автомобиля гауляйтера Чернобаевки смотрите в видео: