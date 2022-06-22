Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Херсона Марина Савченко. По ее словам, партизанское движение в городе работает очень активно, а ситуация для оккупантов очень напряженная. И украинцы, которым удалось поймать двух российских военных, является доказательством этого.
Обратите внимание ВСУ продвигаются в Херсон с нескольких сторон, результаты и разгром врага есть ежедневно, – Хлань
Журналистка рассказала, что партизаны сняли с оккупантами видео. В ролике захватчики в военной форме стояли на коленях. Так украинцы передали "привет" другим оккупантам и сказали, что знают по меньшей мере 3 адреса в Херсоне, по которым поселились россияне.
Заявили, что для них уже готовят коктейли Молотова, а мочить их будут их оружием. И показали какой – теми автоматами, которые забрали у этих двух кафиров,
– рассказала корреспондентка.
Корреспондент из Херсона рассказала о ситуации в городе: смотрите видео
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- В результате обстрела Кочубеевской сельской территориальной общины 21 июня на поле и в лесу начался масштабный пожар. Огонь перекинулся в деревню, в результате чего сгорели хозяйственные постройки. Также сильно пострадали жилые дома, были перебиты линии электропередач и убит крупный рогатый скот.
- Однако местные жители не отчаиваются. Их усилиями локализовали огонь и возобновили электро- и газоснабжение.
- Кроме обстрелов, кафиры на Херсонщине разыскивают коллаборантов , которые согласились бы с ними сотрудничать. Если им отказывают, захватчики могут угонять и истязать их. Особое внимание они обращают на известных людей или работников критических предприятий.
- Поскольку ВСУ уверенно идут в контрнаступление на Юге, кафиры начали беспокоиться. Они надеются удержать Херсон, будут оборону и готовятся к городским боям . Учитывая это жителей города и области в очередной раз просят эвакуироваться при первой возможности.
- Так, вице-премьер-министр и министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призвала жителей Херсонщины выезжать через оккупированный Крым , поскольку захватчики заблокировали выезд на подконтрольную Украине территорию. Она заверила, что это не будет считаться нарушением закона, потому что это едва ли не единственный коридор, которым можно эвакуироваться из Херсона.