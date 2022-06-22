Огонь перекинулся в деревню. В результате сгорели хозяйственные здания.

Важно Россияне выпустили 7 ракет по Николаеву: в городе было слышно взрывы еще до тревоги

Кроме того, значительно пострадали дома, перебиты линии электропередач и убит крупный рогатый скот. К счастью, жертв среди населения нет.

Наши жители настоящие герои, благодаря их смелости огонь был локализован, что не позволило ему пойти дальше в деревню. До поздней ночи тушили пожар. Утром еще есть места, где тлеет. Электроснабжение благодаря жителям и газоснабжение возобновлено еще вчера. Нас не сломать,

– отметили в администрации Кочубеевской сельской территориальной громады.

ВСУ приближаются к Херсону

Украина начнет освобождать Херсонскую область, несмотря на попытки российских кафиров строить оборонительные сооружения в городе. Вооруженные Силы уже продвигаются в город и преуспевают на линии фронта. Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань подчеркнул, что контрнаступление ВСУ уже не остановить и оккупанты понимают это.

В настоящее время войска готовятся к обороне Херсона, пока ВСУ ведет наступление. Как сообщают местные жители, в промышленных районах строятся оборонные укрепления. Они готовятся к уличным боям, потому что понимают, что наступление ВСУ им не остановить,

– заметил Хлань.

Самые активные бои, по словам Сергея Хланя, будут проходить на левом берегу Херсонской области. Там больше будут вестись артиллерийские бои. При этом он подчеркнул, что для более уверенного наступления нужно больше западного оружия.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк также подтвердила, что действия украинских военных на Херсонском направлении сейчас достаточно успешны.

Какая ситуация в Херсонской области

Советник главы ОП Алексей Арестович вечером 20 июня заявил, что Вооруженные Силы Украины находятся в менее чем 20 километрах от Херсона. В Херсонском направлении Вооруженные Силы Украины продвинулись в сторону Киселевки. Это очень близко уже к Чернобаевке.

Также советник Андрея Ермака добавил, что активных действий там сейчас нет, потому что стороны начали очень быстро выдыхаться. Арестович вспомнил, что в начале войны как ВСУ, так и враг по три недели удерживали боевое напряжение без попыток паузы. Сейчас же после двух – трех дней наступления – вымотаны и одни и другие. Советник главы Офиса Президента рассказал, что Вооруженные Силы Украины находятся в 15 – 18 километрах от Херсона.

Смогут ли ВСУ "отрезать" Херсон от кафиров: смотрите видео