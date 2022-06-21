Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается и проходит удачно. Нашим героическим защитникам и защитницам удается продвигаться и освобождать от оккупантов наши города и села.

Читайте на "Цензор.НЕТ": министр юстиции США прибыл с необъявленным визитом в Украину

Россияне строят оборону в Херсоне

Как сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, российские кафиры начали готовиться к бою за Херсон. Жителей города и области начали просить эвакуироваться при первой возможности.

По его словам, в ВСУ уже начинает поступать тяжелое оружие, которое так необходимо для контрнаступления наших героев. Что касается волнений о безопасности мирного населения, они небезосновательны – враг будет устраивать террористические акты и пытаться обвинить в них ВСУ.

Также местные жители нам сообщают, что оккупанты в окрестностях города и промышленных базах строят укрепления, готовятся к уличным боям. Они понимают, что наступление наших вооруженных сил им не остановить, поэтому они готовы обороняться в самом Херсоне.

– сказал Хлань.

Он надеется, что уже совсем скоро удастся уволить правобережную часть Херсонской области и начать освобождение левобережной, что будет сложнее. Там нужно пересечь Днепр, также нужно будет вести контрнаступление со стороны Запорожской области.

В это время будут продолжаться наиболее ожесточенные бои, и результат противостояния во многом будет зависеть от работы артиллерии.

Также следует понимать, что россияне привыкли прикрываться мирными людьми или мстить им за свои поражения, поэтому призывам об эвакуации следует прислушаться.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры продолжают возобновление наступательных действий на Харьковщине. Враг осуществлял разведку боем у Метелкиного и пытался проводить штурм возле Высокого. Наши храбрые ВСУ отразили атаки врага и нанесли ему новые потери.

Помогать ВСУ бороться с российскими оккупантами приехали многие иностранные добровольцы. К сожалению, среди этих героев тоже есть потери. Стало известно, что в боях за Украину погиб гражданин США .

Читайте на "Цензор.НЕТ" - ВСУ удалось ударить по позициям врага на острове Змеиный: видео