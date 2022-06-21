Бой завязался в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино

В пресс-службе Генштаба ВСУ сообщили, что украинские воины грамотно отбили вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротине, что в Северодонецком районе.

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В Генштабе ВСУ подчеркнули, что в результате сопротивления украинских воинов противник отошел.

Бой завязался в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино / Скриншот карты боевых действий Liveuamap

Также сообщается, что Вооруженные Силы Украины успешно отбили штурм российских оккупантов в направлении Высокого.

Активность врага на Бахмутском направлении

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские военные на Бахмутском направлении обстреляли районы Берестового и Камышевахи.

Также войска агрессора вели наступление в направлении Александрополья – Камышеваха. Оккупанты не имели успеха, из-за чего отошли.

Какая ситуация в Северодонецке

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в мае информировал, что Россия уже оккупировала 95% территории Луганской области. После этого российское военное руководство бросило все силы на захват Северодонецка.

После того, как немцы прорвали оборону ВСУ в конце мая, в Северодонецке идут тяжелые бои. Основное преимущество врага в артиллерии, с помощью которой русских стирают с лица земли не только Северодонецк, но и другие города.

Ситуация в Северодонецке динамичная и постоянно меняется. Сергей Гайдай сообщал, что в Северодонецке украинские силы контролируют только завод "Азот". Также он информировал, что ВСУ потеряли контроль над Метелкиным.

Кроме того, полностью оккупирована русскими и Тошковка, о чем информировал глава Северодонецкой РОА Роман Власенко.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что сейчас продолжаются решающие бои в районе Северодонецка. По ее словам, оккупанты хотят выйти на административные границы Луганской области примерно до 26 июня. Хотя не так давно оккупанты говорили, что хотят взять Северодонецк до 10 июня, однако ВСУ мужественно сдерживают врага.

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