Российская техника горела и взрывалась
Источники 24 канала в спецслужбах информируют, что украинские военные ударили несколькими ракетами. Сообщается, что ВСУ попали во вражеские объекты.
К теме Борьба за остров Змеиный переходит в новую фазу
В результате ракетных ударов по врагу на временно оккупированном острове Змеиный горела и взрывалась российская техника.
Битва за Змеиный: что известно
Россия с начала войны пыталась захватить остров Змеиный, имеющий стратегическое значение в Черном море. Украинским защитникам угрожал крейсер "Москва", который в апреле пошел ко дну Черного моря. Отметим, что наших воинов взяли в плен, из которых 75 – до сих пор не на свободе.
Весной российская армия начала перебрасывать технику на Змеиный и усиливать противовоздушную оборону. Сообщалось, что на Змеином оккупанты сосредоточили "Грады", "Торы" и "Панцирь".
В июне в Одесской ОВА констатировали, что локальные бои за остров перерастают в битвы. После этого в Военно-морских Силах ВС Украины сообщили, что попали в российский буксир "Василий Бех".
В российское судно удалось попасть именно тогда, когда оно везло военных и вооружение на остров Змеиный.
Кстати Борьба за остров Змеиный переходит в новую фазу
20 июня в разведке журналистам 24 канала сообщили, что Вооруженные Силы Украины нанесли точный удар по острову Змеиный. В результате слаженных действий наших защитников погибло значительное количество оккупантов.
Вероятно, украинские военные атаковали противника американскими ракетами HIMARS.
21 июня в оперативном командовании "Юг" подтвердили удар по Змеиному. Там заявили, что для удара использовали разные силы и способы и враг понес значительные потери.
В Офисе Президента уже заявили, что в Черном море полностью изменились правила игры. Соответствующее заявление сделал советник главы ОП Алексей Арестович. По его словам, Черноморский флот России оказался в очень неприятной ситуации.
Достойно внимания – ВСУ ударили по "вышкам Бойко" в Черном море: смотрите видео