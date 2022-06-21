О приезде американского чиновника стало известно из публикации Министерства юстиции США. Он прибыл, чтобы обсудить ряд важных вопросов в контексте полномасштабной войны России против Украины.

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Визит генерального прокурора США в Украину

На пограничном пункте пропуска "Краковец" Меррика Гарланда встретила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Они обсудили усилия, направленные на помощь, выявление, задержание и привлечение к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям и другим зверствам на территории Украины, совершенным на протяжении полномасштабного вторжения России.

Венедиктова встретила Гарланда на пограничном пункте "Краковец" / Фото AP

Министр юстиции США уже успел дать краткий комментарий журналистам:

Соединенные Штаты посылают однозначный месседж – нет места, где можно спрятаться (россиянам от ответственности – ред. 24 канал). Мы и наши партнеры сделаем все возможное, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в этих зверствах,

– заявил Гарланд.

Делегации обсудили расследование военных преступлений в Украине / Фото AP

Высокопоставленные чиновники США в Украине: последние новости

С начала полномасштабного вторжения многие высокопоставленные представители стран-союзников посетили Украину, впрочем, до сих пор наше государство ждет приезда президента США Джозефа Байдена. Американский президент вскоре должен отправиться на саммиты НАТО и стран Большой семерки, впрочем, и в этот раз в Киев он не приедет. Байден заявил, что такой поездки в его планах пока нет.

29 мая стало известно, что в Киев приехала новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк и начала свою дипломатическую миссию непосредственно в столице. Чиновник заявила, что сделает все, чтобы "Россия потерпела стратегическое поражение", а приоритетом ее работы является продвижение тех стратегических интересов, которые работают на "демократию, суверенность и процветание Украины".

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