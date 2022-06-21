Про приїзд американського посадовця стало відомо з допису Міністерства юстиції США. Зазначається, що він прибув, щоб обговорити низку важливих питань у контексті повномасштабної війни Росії проти України.

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Візит генерального прокурора США в Україну

На прикордонному пункті пропуску "Краковець" Мерріка Гарланда зустріла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Вони обговорили зусилля, спрямовані на допомогу, виявлення, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів та інших звірств на території України, скоєних протягом повномасштабного вторгнення Росії.

Венедіктова зустріла Гарланда на прикордонному пункті "Краковець" / Фото AP

Міністр юстиції США вже встиг дати короткий коментар журналістам:

Сполучені Штати посилають однозначний меседж – немає місця, де можна сховатись (росіянам від відповідальності – ред. 24 канал). Ми та наші партнери зробимо все можливе, щоб забезпечити притягнення до відповідальності всіх, хто винний у цих звірствах,

– заявив Гарланд.

Делегації обговорили розслідування воєнних злочинів в Україні / Фото AP

Високопосадовці США в Україні: останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення чимало високопоставлених представників країн-союзників відвідали Україну, втім досі наша держава чекає на приїзд президента США Джозефа Байдена. Американський президент невдовзі має вирушити на саміти НАТО та країн Великої сімки, втім і цього разу до Києва він не завітає. Байден заявив, що такої поїздки у його планах наразі немає.

29 травня стало відомо, що у Київ приїхала нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк і розпочала свою дипломатичну місію безпосередньо у столиці. Посадовиця заявила, що зробить усе, аби "Росія зазнала стратегічної поразки", а пріоритетом її роботи є просування тих стратегічних інтересів, що працюють на "демократію, суверенність та процвітання України".

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