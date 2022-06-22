Про це Кирило Буданов розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зауважив, що рух вперед йде і ЗСУ поступово – крок за кроком звільняють територію.

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Операція буде продовжуватись до повного звільнення територій

І ми не заспокоїмось, поки не звільнимо всю територію України – до кордонів 1991 року. Операція буде продовжуватись до повного звільнення територій,

– сказав Буданов.

Голова ГУР Міноборони наголосив, що розвідка працює над створенням власної агентури на окупованих територій, мовиться і про партизанів. Їхня робота – не на виду, проте результат – суттєвий.

Про роботу партизанів свідчать незвичайні випадки

Є багато різних випадків, коли когось там підстрелили в окупованих містах, десь підірвали якесь нафтове сховище,

– пояснив очільник ГУР.

На рахунку партизанського руху переважно те, що в новинах називають "незвичайними випадками". Слід переглянути те, що відбулось в Херсонському регіоні протягом останніх 4 днів.

Важливо! Раніше з'явилась інформація, що було підірвано нардепа-колаборанта Олексія Ковальова в Голій Пристані. Згодом це спростували і назвали фейком. Буданов лише зауважив: "була здійснена певна дія" і автомобіль точно підірваний. Про стан колаборанта ще з'ясовують.

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Останні "незвичайні випадки" на Херсонщині

У Херсонській області підірвали автомобіль гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова. Сам колаборант не постраждав.

Також в Херсонській області партизани затримали 2 окупантів. Вони зняли відео з загарбниками та запевнили, що знають кілька адрес, де проживають росіяни.

18 червня партизани в окупованому Херсоні підірвали автівку колаборанта Єгора Соболєва.Він зараз перебуває в лікарні з травмами. Раніше Соболєв був керівником виправної колонії та пішов на співпрацю з ворогом.

Також за інформацією ЗМІ, російські військові замовили в одному з ресторанів Херсона шашлик. Проте прибула "спеціальна сервісна група", яка відкрила по ворогах вогонь з автомата.

Про підрив автівки гауляйтера Чорнобаївки дивіться у відео: