Інформація про смерть Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині, попередньо, є фейком. Чоловік, який був членом президентської фракції "Слуга народу", зрадив Україну.
Інформація про смерть Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині, попередньо, є фейком. Чоловік, який був членом президентської фракції "Слуга народу", зрадив Україну.
Джерело:Радіо Свобода
Інформація про смерть Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині, попередньо, є фейком. Чоловік, який був членом президентської фракції "Слуга народу", зрадив Україну.