В інтерв'ю Ковальов зазначив, що сказав би конкретну суму угоди. Проте, згідно з умовами договору, не може її розголошувати.
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Усі документи є у відкритому доступі, – Ковальов
Є відкриті реєстри, у нас всі документи скануються відповідною базою юридичних і фізичних осіб при реєстрації правочину,
– сказав Ковальов.
Як статутний фонд внесли суму 4,7 мільйона гривень. Проте "слуга народу" не підтверджує, що мовиться саме про цю цифру. Політик запевнив, що, якби хотіли сховати реальний правочин, то канал оформили б на іноземну юрисдикцію.
Центральні канали мають походження з Кіпру, – нардеп
Усі центральні канали зазвичай мають походження з Кіпру. А це перша купівля у відкриту – без будь-яких сторонніх осіб. Тобто я купив на себе, точніше – на батьків, а батьки мені подарували,
– пояснив нардеп.
Він зазначив, що є сімейний бізнес, який оформлений на батьків. Ковальов, як юрист, вирішив зробити такий порядок правочину — батьки купили цей актив і подарували його сину.
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Ковальов став власником 4 каналу: що відомо
- Те, що Ковальов став власником 4 каналу, стало відомо у грудні 2021 року.
- За повідомленням ЗМІ, новий власник був на новорічному корпоративі.
- Канал продав екснардеп Дмитро Добродомов. Такий подарунок Ковальову зробив його батько – Іван.
- Сам Ковальов прийшов у Верховну Раду за списками "Слуги народу". Він очолює Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.