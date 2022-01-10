В інтерв'ю Ковальов зазначив, що сказав би конкретну суму угоди. Проте, згідно з умовами договору, не може її розголошувати.

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Усі документи є у відкритому доступі, – Ковальов

Є відкриті реєстри, у нас всі документи скануються відповідною базою юридичних і фізичних осіб при реєстрації правочину,

– сказав Ковальов.

Як статутний фонд внесли суму 4,7 мільйона гривень. Проте "слуга народу" не підтверджує, що мовиться саме про цю цифру. Політик запевнив, що, якби хотіли сховати реальний правочин, то канал оформили б на іноземну юрисдикцію.

Центральні канали мають походження з Кіпру, – нардеп

Усі центральні канали зазвичай мають походження з Кіпру. А це перша купівля у відкриту – без будь-яких сторонніх осіб. Тобто я купив на себе, точніше – на батьків, а батьки мені подарували,

– пояснив нардеп.

Він зазначив, що є сімейний бізнес, який оформлений на батьків. Ковальов, як юрист, вирішив зробити такий порядок правочину — батьки купили цей актив і подарували його сину.

Цікаво! Нардеп запевнив, що планує інвестувати кошти в телеканал, проте про які суми мовиться – теж не зазначив, каже, що зараз ідуть підрахунки. Ковальов обіцяв, що колектив збережеться та й напрям каналу – інформаційно-розважальний.

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