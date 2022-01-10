Як розповів Олексій Ковальов в інтерв'ю, у ЗМІ його "потягнуло" через те, що в Україні "немає незалежних медіа".

Важливо "Слузі" Ковальову "4 канал" подарувала сім'я

Тож, як політик, він прагне розвивати на батьківщині незалежну журналістику. Водночас "слуга" не прокоментував інформацію, що придбання 4 каналу припало з намаганнями Офісу Президента збільшити кількість лояльних до влади телеканалів.

В Україні зараз склалася досить цікава ситуація – у нас немає незалежних медіа. Тобто кожне медіа пов’язане з якоюсь фінансово-промисловою групою. Ми бачимо, як розбурхалися проолігархічні медіа, коли дізналися, що "слуга народу" купує 4 канал,

– констатував Ковальов.

Також нардеп підкреслив, що медіа має себе окупати, або хоча б виходити в нуль.

Чому саме 4 канал

Ковальов розповів, що вів перемовили з власниками 4 каналу майже рік. Його вибір пав саме на це ЗМІ, адже воно, за словами нардепа, має оптимальне співвідношення ціна-якість.

Перемовини були досить важкими, у нас була тривала пауза. Я б раніше купив цей канал, але потрапив у ДТП і фізично не міг супроводжувати цю угоду,

– зазначив "слуга".

Що відомо про ДТП за участю Ковальова У листопаді 2021 року на трасі Київ – Одеса У листопаді 2021 року на трасі Київ – Одеса зіткнулися вантажівка MAN та автомобіль Mercedes-Benz. Водій вантажівки розвертався, а легковик їхав головною дорогою. У результаті фура зіштовхнулася з легковиком Mercedes-Benz, яким керував 32-річний чоловік. Він зазнав сильних травм і потрапив до лікарні. Медіа писали, що за кермом легковика був нардеп Олексій Ковальов. Згодом політик сам це підтвердив. Він наголосив, що був тверезий.

Парламентар зауважив, що 4 канал має свою специфіку – він має мовлення на всю Україну.

Зверніть увагу! У цього каналу є ліцензія Т-2. Тобто канал має право на цифрове мовлення на території усієї України.

Цікаво, що Ковальов відмовився називати суму угоди, посилаючись на договір. Журналісти ж з'ясували, що канал обійшовся родичам нардепа у майже 4,7 мільйона гривень.

Що відомо про 4 канал

Раніше канал належав колишньому народному депутату і журналісту Дмитру Добродомову та його партнеру Андрію Мисику. 4 канал цілком можна назвати опозиційним до влади, адже президента Володимира Зеленського та його команду постійно критикують окремі журналісти каналу.

28 грудня стало відомо, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов отримав 4 канал у подарунок. Новий власник каналу вже пообіцяв, що не втручатиметься в редакційну політику і підписав відповідну угоду з колективом.