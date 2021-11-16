Зі мною все добре, – нардеп

Політик подякував усім, хто хвилювався та пропонував йому допомогу. Він наголосив, що прокоментував аварію, аби "попередити плітки" та донести інформацію особисто.

Важливо У "Слузі народу" підтвердили ДТП Ковальова та повідомили деталі

Так, вчора я потрапив у ДТП, але таке трапляється у житті. Я був тверезий, про що свідчать тести, які я зробив за направленням ДБР, фахівці якого прибули на місце подій,

– заявив Ковальов.

Зауважимо, перед тим речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, що в аварії "постраждав лише метал". Водночас нардеп обійшовся незначними травмами. Також у політсилі запевнили, що Ковальов здав аналізи після ДТП і ні алкоголю, ні наркотиків у нього крові не виявили.

Що відомо про ДТП за участі Ковальова

Зранку 15 листопада на трасі Київ – Одеса неподалік села Хлепче зіткнулися вантажівка MAN та автомобіль Mercedes-Benz.

У поліції розповіли, що 52-річний водій вантажівки розвертався, а легковик їхав головною дорогою.

У "Слузі народу" запевнили, що у водіїв немає ніяких претензій один до одного.

Повний текст публікації Олексія Ковальова:

Хочу попередити плітки, що вже просочуються через "жовті" канали комунікації, і донести до вас інформацію особисто.

Так, вчора я потрапив у ДТП, але таке трапляється у житті.

Я був тверезий, про що свідчать тести, які я зробив за направленням ДБР, фахівці якого прибули на місце подій.

Зі мною все добре, дякую тим, хто переживає і пропонує допомогу.