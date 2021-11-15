Аварія сталася 15 листопада близько 11 години. У напрямку до Києва значно ускладнився рух.

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Деталі ДТП

Вантажівка MAN рухалася в бік Києва й раптово почала повертати. Водій фури не надав перевагу легковику, що їхав назустріч.

Mercedes на великій швидкості влетів у вантажівку. У результаті ДТП водій легковика зазнав сильних травм і його госпіталізували до Білоцерківської лікарні.

Усі обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці. На місці ДТП працювала патрульна поліція.

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