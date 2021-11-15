Авария произошла 15 ноября около 11 часов. По направлению к Киеву значительно усложнилось движение.

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Подробности ДТП

Грузовик MAN двигался в сторону Киева и внезапно начал поворачивать. Водитель фуры не уступил ехавшей навстречу легковушке.

Mercedes на большой скорости влетел в грузовик. В результате ДТП водитель легковушки получил сильные травмы и был госпитализирован в Белоцерковскую больницу.

Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. На месте ДТП работала патрульная полиция.

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