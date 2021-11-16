Інцидент трапився в місці розвороту зустрічного транспорту. Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

До теми На трасі Київ – Одеса легковик на швидкості влетів у вантажівку

Народний депутат рухався головною дорогою і мав перевагу в русі. Він не заперечує, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність,

– наголосила прессекретарка.

У якому стані Ковальов

Палійчук запевнила, що у ДТП постраждали лише автомобілі. Водночас Ковальов звернувся до Білоцерківської лікарні, де йому діагностували незначні травми. Також нардеп з власної ініціативи здав аналізи на вміст в організмі заборонених речовин. Результати показали, що алкоголю чи наркотиків у крові політика не було.

У політсилі наголосили, що конфлікту між двома водіями немає.

На закиди про те, що політик їздить на незадекларованому автомобілі Палійчук відповіла, що той вкаже автівку у декларації за 2021 рік: "Яка, відповідно до вимог закону, подається в першій половині наступного року".

Що відомо про ДТП

Аварія трапилася 15 листопада о 10:50 на трасі Київ – Одеса біля повороту на село Хлепче.

Автомобілі зіткнулися, коли водій MAN розвертався. "Слуга народу" у той час перебував в автівці Mercedes-Benz.

До слова, у поліції казали, що водій легковика сильно постраждав. Таку ж інформацію поширювали ЗМІ.

Повний текст публікації Юлії Палійчук у телеграмі:

Учора на дорозі Київ – Одеса близько 10:30 трапилася ДТП, одним з учасників якої був народний депутат Олексій Ковальов.

Інцидент трапився в місці розвороту зустрічного транспорту. Народний депутат рухався головною дорогою і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність. На місце були викликані представники правоохоронних органів, які провели усі необхідні процесуальні дії.

На щастя, в цьому інциденті постраждав лише метал. Олексій Ковальов звернувся до Білоцерківської лікарні, де йому було діагностовано незначні травми. Також він з власної ініціативи здав усі необхідні аналізи на вміст в організмі заборонених речовин, щоб зняти надалі будь-які маніпуляції стосовно цього інциденту. Результати показали, що алкоголю, чи наркотичних речовин в крові депутата не виявлено.

На даний час конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної.

Стосовно автомобіля, в якому перебував Олексій Ковальов, то він перебуває в користуванні народного депутата. Інформація про це буде вказана ним у декларації про доходи за 2021 рік, яка, відповідно до вимог закону, подається в першій половині наступного року.