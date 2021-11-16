Постраждалого відвезли у лікарню

Раніше поліція Київської області писала, що ДТП трапилася о 10:50 біля повороту на село Хлепче. Вони не уточнили, хто був за кермом легковика, лише зазначили, що водієві – 32 роки.

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52-річний водій вантажного автомобіля MAN, виконуючи маневр розвороту, здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 32-річного чоловіка,

– розповіли поліцейські.

Внаслідок ДТП водій Mercedes-Benz отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Білоцерківської лікарні.

Водночас видання стверджує, що у нардепа діагностували:

закриту черепно-мозкову травму,

струс головного мозку,

закриту травму лівого променевого зап'ястя,

забій колінного суглоба.

На момент ДТП він нібито був тверезий.



У ДТП на Київщині нібито потрапив нардеп Ковальчук

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