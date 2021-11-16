Постраждалого відвезли у лікарню
Раніше поліція Київської області писала, що ДТП трапилася о 10:50 біля повороту на село Хлепче. Вони не уточнили, хто був за кермом легковика, лише зазначили, що водієві – 32 роки.
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52-річний водій вантажного автомобіля MAN, виконуючи маневр розвороту, здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 32-річного чоловіка,
– розповіли поліцейські.
Внаслідок ДТП водій Mercedes-Benz отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Білоцерківської лікарні.
Водночас видання стверджує, що у нардепа діагностували:
- закриту черепно-мозкову травму,
- струс головного мозку,
- закриту травму лівого променевого зап'ястя,
- забій колінного суглоба.
На момент ДТП він нібито був тверезий.
У ДТП на Київщині нібито потрапив нардеп Ковальчук
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